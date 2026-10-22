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Diario de Arousa

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Esperanza Dolores Abundancia de Santiago

Falleció el 21 de octubre de 2026, a los 101 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: el jueves día 22 de octubre en Tanatorio Crematorio de Augalevada - Noia; en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: domicilio familiar.

Muros, 22 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín