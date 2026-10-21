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Diario de Arousa

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Rosa María Sieira Abuín

Faleceu o día 19 de outubro de 2026, aos 70 anos de idade. 

l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración. Funeral: hoxe mércores día 21 de outubro ás once e cuarto da mañá na Igrexa Parroquial de Santa Columba de Rianxo. Enterro: Cemiterio Municipal de Rianxo; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio de Rianxo, sala nº 2.

Lugar O Pazo-Rianxo, 21 de outubro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín