Rosa María Sieira Abuín
Faleceu o día 19 de outubro de 2026, aos 70 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. Prega unha oración. Funeral: hoxe mércores día 21 de outubro ás once e cuarto da mañá na Igrexa Parroquial de Santa Columba de Rianxo. Enterro: Cemiterio Municipal de Rianxo; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio de Rianxo, sala nº 2.
Lugar O Pazo-Rianxo, 21 de outubro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín