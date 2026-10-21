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Diario de Arousa

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María Isaura Antelo Villar

Falleció el día 27 de septiembre de 2026, a los 80 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy miércoles día 21 de octubre a las once y cuarto de la mañana en la Iglesia Parroquial de San Tirso de Cando. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio de Noia, sala nº 1.

Outes, 21 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín