Manuel Parada Álvarez

Falleció el 20 de octubre de 2026, a los 84 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: hoy miércoles día 21 de octubre a las doce de la mañana en Pompas do Barbanza-Crematorio Xarás en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Pompas do Barbanza-Crematorio Xarás, sala nº 6.

Lugar Pedriñas-Carreira, 21 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín