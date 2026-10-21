José Manuel Fornís Castro

Falleció en Lanzarote el día 14 de octubre de 2026, a los 51 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy miércoles día 21 de octubre a las seis y cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Pedro de Outes. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

Casa mortuoria: Tanatorio de Outes, sala nº 2.

Lugar Vilar-Outes, 21 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín