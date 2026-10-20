María Antonia Lorenzo Aguirre
Faleceu o día 19 de outubro de 2026, aos 87 anos de idade
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: Martes día 20 de outubro ás seis da tarde na igrexa parroquial de San Sadurniño de Goiáns. Incineración: Tanatorio Crematorio de Augalevada - Noia na intimidade familiar; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DE PORTO DO SON, sala nº 3.
Portosín, 20 de outubro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín