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Diario de Arousa

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María Antonia Lorenzo Aguirre

Faleceu o día 19 de outubro de 2026, aos 87 anos de idade

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: Martes día 20 de outubro ás seis da tarde na igrexa parroquial de San Sadurniño de Goiáns. Incineración: Tanatorio Crematorio de Augalevada - Noia na intimidade familiar; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DE PORTO DO SON, sala nº 3.

Portosín, 20 de outubro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín