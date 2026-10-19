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Diario de Arousa

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Manuel Romero Quintáns

Finou hoxe día 18 de outubro de 2026, aos 85 anos de idade

 l D.E.P. l

A súa muller, Mª del Carmen Ordóñez Ordóñez; fillos, José Enrique e Sandra María Romero Ordoñez; filla política, Lucía Gómez Rial; netos, Mariña e Anxo Romero Gómez e Carlota Esperante Romero; irmáns, Aurora, Enrique (=) e José (=) Romero Quintáns; irmáns políticos, Eusebio Figueira, Ramona Comojo, José Luís Ordóñez (=) e Josefa Triñanes; sobriños, curmáns e demais familia. 

SAÍDA: Mañá, lúns 19, ás cinco menos cuarto da tarde. 

FUNERAL: A continuación na igrexa parroquial de Santa María de Asados. 

CEMITERIO: Parroquial Santa María de Asados. Velación de nove e media da mañá as once da noite. 

Tanatorio M. SANCHEZ DE RIANXO, sala nº 3.

Burés (Asados), 19 de outubro de 2026. Pompas Fúnebres Europeas