Manuel Romero Quintáns
Finou hoxe día 18 de outubro de 2026, aos 85 anos de idade
l D.E.P. l
A súa muller, Mª del Carmen Ordóñez Ordóñez; fillos, José Enrique e Sandra María Romero Ordoñez; filla política, Lucía Gómez Rial; netos, Mariña e Anxo Romero Gómez e Carlota Esperante Romero; irmáns, Aurora, Enrique (=) e José (=) Romero Quintáns; irmáns políticos, Eusebio Figueira, Ramona Comojo, José Luís Ordóñez (=) e Josefa Triñanes; sobriños, curmáns e demais familia.
SAÍDA: Mañá, lúns 19, ás cinco menos cuarto da tarde.
FUNERAL: A continuación na igrexa parroquial de Santa María de Asados.
CEMITERIO: Parroquial Santa María de Asados. Velación de nove e media da mañá as once da noite.
Tanatorio M. SANCHEZ DE RIANXO, sala nº 3.
Burés (Asados), 19 de outubro de 2026. Pompas Fúnebres Europeas