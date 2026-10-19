Francisco Guillermo Willisch Vázquez

Falleció el 17 de octubre de 2026, a los 61 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la asistencia e informa que el lunes, día 19 de octubre, a las once de la mañana se oficiará una oración en Pompas do Barbanza - Crematorio Aarás. A continuación, será incinerado en Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás en la intimidad familiar; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.

Ribeira, 19 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín