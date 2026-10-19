Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Francisco Guillermo Willisch Vázquez

Falleció el 17 de octubre de 2026, a los 61 años de edad

 l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la asistencia e informa que el lunes, día 19 de octubre, a las once de la mañana se oficiará una oración en Pompas do Barbanza - Crematorio Aarás. A continuación, será incinerado en Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás en la intimidad familiar; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.

Ribeira, 19 de octubre de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín