Flora Fernández Oujo

Falleció el 18 de octubre de 2026, a los 99 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: El lunes, día 19 de octubre, a las seis y cuarto de la tarde en el cementerio municipal de Ribeira. Funeral: A continuación, en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 3.

Ribeira, 19 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín