Víctor Hermo Fajardo

(Luis Hermo) (Viudo de Doña Balbina Rodríguez Suárez)

Falleció ayer sábado, día 17 de octubre, a los 92 años de edad

l D.E.P. l

Sus hijos, Luis Manuel (=) Y Ana María Hermo Rodríguez; hijo político Florentino Vidal Pardo; nieta, Paula Vidal Hermo; hermana Lucita Hermo Fajardo; sobrinos, primos y demás familia.

SALIDA: Hoy domingo, a las seis de la tarde. FUNERAL: A continuación en la iglesia de Santa Eulalia de Boiro. CEMENTERIO Municipal de Vista Alegre. Velación de nueve y treinta de la mañana a once de la noche. Sala Velatoria: Tanatorio de Boiro, sala nº 2.

Cruceiro (Boiro), 18 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres Europeas