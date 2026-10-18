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Diario de Arousa

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Víctor Hermo Fajardo

(Luis Hermo) (Viudo de Doña Balbina Rodríguez Suárez) 

Falleció ayer sábado, día 17 de octubre, a los 92 años de edad

l D.E.P. l

Sus hijos, Luis Manuel (=) Y Ana María Hermo Rodríguez; hijo político Florentino Vidal Pardo; nieta, Paula Vidal Hermo; hermana Lucita Hermo Fajardo; sobrinos, primos y demás familia. 

SALIDA: Hoy domingo, a las seis de la tarde. FUNERAL: A continuación en la iglesia de Santa Eulalia de Boiro. CEMENTERIO Municipal de Vista Alegre. Velación de nueve y treinta de la mañana a once de la noche. Sala Velatoria: Tanatorio de Boiro, sala nº 2.

Cruceiro (Boiro), 18 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres Europeas