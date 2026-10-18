Mercedes Cercós Ribera

Hay personas que no caben en un adiós

22 de mayo de 1956 — 16 de octubre de 2026

l D.E.P. l

Su familia. La velación empieza el domingo día 18 a las diez de la mañana. El domingo día 18 a las cinco y media de la tarde tendrá lugar la ceremonia de despedida en el Tanatorio de Noia. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

Noia, 18 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín