María Rey Nieto

Falleció el día 17 de octubre de 2026, a los 82 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el domingo día 18 de octubre a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Orente de Entíns. Incineración: Tanatorio Crematorio de Augalevada - Noia; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

Casais (San Orente), 18 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín