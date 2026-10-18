Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Juan Manuel Betanzos Dieste

Falleció el 17 de octubre de 2026, a los 66 años de edad

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el domingo día 18 de octubre a las seis menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio municipal de Palmeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Palmeira, 18 de octubre de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín