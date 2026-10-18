Juan Manuel Betanzos Dieste

Falleció el 17 de octubre de 2026, a los 66 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el domingo día 18 de octubre a las seis menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio municipal de Palmeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Palmeira, 18 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín