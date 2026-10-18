Francisco Lojo Otero
Falleció el día 17 de octubre de 2026, a los 95 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El domingo día 18 de octubre a las cinco y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Macenda. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 4.
Moimenta, 18 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín