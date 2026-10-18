Francisco Javier Bermúdez Vázquez
Falleció el día 16 de octubre de 2026
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Incineración: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás. Misa: domingo día 18 de octubre a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Mamed de Corbillón (Cambados). A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. Casa mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, sala nº 2.
Ribeira, 18 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín