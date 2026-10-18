Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Francisco Javier Bermúdez Vázquez

Falleció el día 16 de octubre de 2026

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás. Misa: domingo día 18 de octubre a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Mamed de Corbillón (Cambados). A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. Casa mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, sala nº 2.

Ribeira, 18 de octubre de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín