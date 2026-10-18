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Diario de Arousa

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Antonia Martínez Santamaría

Falleció el día 16 de octubre de 2026, a los 89 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el domingo día 18 de octubre a las once de la mañana en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio parroquial de Santa Cristina de Barro; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Noia, 18 de octubre de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín