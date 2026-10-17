Primer aniversario José Manuel Laiño Blanco

Falleció el día 11 de octubre de 2025, a los 77 años de edad.

l D.E.P. l

Sus hijos, Manola y Marcos; su compañera, hermanos, Ramón (†), Eduardo (†), María, Fina, Óscar y Manuela; hermanos políticos, Maruja y Cándido; sobrinos, primos y demás familia. EL FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO SE CELEBRARÁ EL SÁBADO, DÍA 17 DE OCTUBRE, A LAS SEIS DE LA TARDE EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE BEALO.

San Roque (Cespón), 17 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas