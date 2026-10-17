José Fernández Queiruga
Falleció el 16 de octubre de 2026, a los 85 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El sábado, día 17 de octubre, a las once de la mañana en la iglesia parroquial de San Vicente de Noal. Entierro: Cementerio municipal de Porto do Son; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: POMPAS PORTO DO SON, sala nº 3.
Porto do Son, 17 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín