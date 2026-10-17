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Diario de Arousa

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Jesús Davila Guillán

Falleció el día 16 de octubre de 2026, a los 80 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El sábado día 17 de octubre a las doce menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de San Isidoro de Postmarcos. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio de Boiro, sala nº 3.

Pobra do Carmiñal, 17 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín