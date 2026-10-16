Francisco Javier Boo Vila
Falleció en Las Palmas, el 12 de octubre de 2026, a los 67 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: viernes día 16 de octubre a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de San Vicente de Noal. Entierro: Cementerio Municipal de Porto do Son; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Pompas de Porto do Son, sala nº 3.
Porto do Son, 16 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín