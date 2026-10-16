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Diario de Arousa

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Francisco Javier Boo Vila

Falleció en Las Palmas, el 12 de octubre de 2026, a los 67 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: viernes día 16 de octubre a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de San Vicente de Noal. Entierro: Cementerio Municipal de Porto do Son; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Pompas de Porto do Son, sala nº 3.

Porto do Son, 16 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín