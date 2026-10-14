José Ángel Ordóñez Otero
Finou o día 13 de outubro de 2026, aos 72 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa muller, Pura Cespón; fillos, José Ángel (†), Carmen e Cris Ordóñez Cespón; fillos políticos, José Martínez e Rodrigo Fernández; netos, Xoel, Antía, Clara e Sabela; irmán, Juan (†); irmáns políticos, sobriños, tíos, curmáns e demais familia DAN as máis expresivas grazas a todas aquelas persoas que dunha forma ou outra testemuñaron as súas condolencias e agradece as mostras de cariño recibidas pola asistencia no día de onte martes día 13 de outubro á condución dos restos mortais dende o tanatorio á igrexa parroquial de Santa Eulalia de Araño onde se celebrou o funeral de corpo presente e o seu posterior traslado ao cemiterio da devandita parroquia.
Traba (Araño), 14 de outubro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas