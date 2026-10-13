La familia de Amalia Piñeiro Agrelo

Falecida o día 12 de outubro de 2026 aos 89 anos de idade

A súa familia. QUERE expresar o seu máis sincero agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de sepelio así como a quen, lles fixeron chegar as súas condolencias. Funeral venres día 16 ás sete da tarde na Igrexa Parroquial de Santa Uxía de Ribeira. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala 4.

Ribeira, 13 de outubro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín