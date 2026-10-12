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Diario de Arousa

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Marcelo Olveira Laranga

Falleció el 7 de octubre de 2026 a los 55 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el lunes día 12 de octubre a las once y cuarto de la mañana en la Iglesia Parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio Municipal de Palmeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala 6.

Palmeira, 12 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín