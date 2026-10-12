Dolores Lorenzo Tomé

Falleció el 10 de octubre de 2026 a los 93 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: lunes día 12 de octubre a las seis y cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Vicente de Noal. Entierro: Cementerio Municipal de Porto do Son; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: POMPAS PORTO DO SON, sala 3.

Porto do Son, 12 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín