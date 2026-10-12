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Diario de Arousa

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Carmen Rodríguez Lorenzo

(Carme de Pulido)

Finou o día 11 de outubro de 2026 aos 93 anos de idade

l D.E.P. l

O seu home, Germán Rodríguez López; fillos, Ramiro e Solita Rodríguez Rodríguez; fillos políticos, Trini Fuentes Alillo e Fernando Martínez González; netos, Alba Rodríguez Fuentes; Carla e Alex Martínez Rodríguez; irmán, José Rodríguez Lorenzo; irmáns políticos, netos políticos, sobriños, curmáns e demais familia. SAÍDA: Luns ás cinco e media da tarde. FUNERAL: a continuación en San Martín de Fruime. CEMITERIO: Parroquial de San Martín de Fruime. TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO, SALA 2. Velación de 9:30 a 23:00 horas

Escabia - Fruime, 12 de outubro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas