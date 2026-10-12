Carmen Rodríguez Lorenzo
(Carme de Pulido)
Finou o día 11 de outubro de 2026 aos 93 anos de idade
l D.E.P. l
O seu home, Germán Rodríguez López; fillos, Ramiro e Solita Rodríguez Rodríguez; fillos políticos, Trini Fuentes Alillo e Fernando Martínez González; netos, Alba Rodríguez Fuentes; Carla e Alex Martínez Rodríguez; irmán, José Rodríguez Lorenzo; irmáns políticos, netos políticos, sobriños, curmáns e demais familia. SAÍDA: Luns ás cinco e media da tarde. FUNERAL: a continuación en San Martín de Fruime. CEMITERIO: Parroquial de San Martín de Fruime. TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO, SALA 2. Velación de 9:30 a 23:00 horas
Escabia - Fruime, 12 de outubro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas