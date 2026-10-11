La familia de Josefa Iglesias Fernández

Fallecida el 9 de octubre de 2026 a los 90 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio y funeral, así como a quienes, de una u otra forma, les hicieron llegar sus condolencias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala 6.

Palmeira, 11 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín