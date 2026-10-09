Pili Martínez Martínez
Falleció el día 8 de octubre de 2026, a los 79 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el viernes día 9 de octubre a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio parroquial de Santa María A Nova; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
Noia, 9 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín