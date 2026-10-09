María Castro Giance

Falleció el día 8 de octubre de 2026,a los 91 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy viernes día 9 de octubre a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de San Pedro de Bealo. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 4.

Ponte Beluso, 9 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín