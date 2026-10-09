La familia de Jesús Fernández Fernández

Fallecido el 8 de octubre de 2026, a los 82 años de edad

l D.E.P. l

QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio y funeral, así como a quienes, de una u otra forma, les hicieron llegar sus condolencias.En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.

Ribeira, 9 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín