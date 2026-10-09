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Diario de Arousa

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Juan Fernández Pérez

Falleció el 8 de octubre de 2026, a los 79 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el viernes día 9 de octubre a las cinco menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Nosa Señora de Aguiño. Entierro: cementerio parroquial de San Paio de Carreira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Aguiño, 9 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín