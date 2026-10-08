Manuel Sanmiguel Ayaso

Falleció el 7 de octubre de 2026, a los 75 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: hoy jueves día 8 de octubre a las seis de la tarde en Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás. Funeral: mañana viernes día 9 de octubre a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Paio de Carreira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Rúa de Galicia (Ribeira), 8 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín