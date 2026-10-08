José Ares Daponte

Falleció el día 6 de octubre de 2026, a los 79 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposa, Mª del Carmen Abalo Abollo; hijos, José María y Jaquelin Ares Abalo; hijos políticos, Eva Monteagudo y Jose Manuel Malvar; hermano, Eligio Ares Daponte; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. SALIDA: hoy jueves, a las 17.30 horas. FUNERAL a continuación en San Esteban de Saiar. CEMENTERIO: Parroquial San Esteban de Saiar. Salida de un autocar a las 16.00 horas de Godos (Volta da Pedra), Santiaguiño, Sequeiros, Revolta, A Gándara, Iglesia, Carballal, Paraimas, Cardín, Soutelo, tanatorio, iglesia y regreso. Velación el miércoles de cinco de la tarde a once de la noche y jueves a partir de las diez de la mañana. Sala Velatoria: Tanatorio San José - Sala nº 1.

Saiar, 8 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas