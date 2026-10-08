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Diario de Arousa

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Adelaida Castaño Tojo

(Viúva de Luciano Busto López) 

Finou o día 7 de outubro de 2026, aos 99 anos de idade. 

l D.E.P. l

Os seus fillos, Mari Carmen, Charo e Sito Busto Castaño; fillos políticos, Manolo Cordo e Mariola Serna; netos, Adrián, Noelia, Belén e Lucía; netos políticos, Arantxa, Darío e Ismael; bisnetos, Xoel e Violeta; irmáns, Hipólito (†), Fina (†) e Francisco (†); irmá política, Encarnación; sobriños, curmáns e demais familia. SAÍDA: hoxe xoves, día 8, as once menos cuarto da mañá. FUNERAL a continuación en SANTA COLUMBA DE CORDEIRO. CEMITERIO: parroquial DE SANTA COLUMBA DE CORDEIRO. TANATORIO MUNICIPAL DE CORDEIRO, SALA Nº 1.

Vilarello, 8 de outubro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas