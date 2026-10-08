Adelaida Castaño Tojo
(Viúva de Luciano Busto López)
Finou o día 7 de outubro de 2026, aos 99 anos de idade.
l D.E.P. l
Os seus fillos, Mari Carmen, Charo e Sito Busto Castaño; fillos políticos, Manolo Cordo e Mariola Serna; netos, Adrián, Noelia, Belén e Lucía; netos políticos, Arantxa, Darío e Ismael; bisnetos, Xoel e Violeta; irmáns, Hipólito (†), Fina (†) e Francisco (†); irmá política, Encarnación; sobriños, curmáns e demais familia. SAÍDA: hoxe xoves, día 8, as once menos cuarto da mañá. FUNERAL a continuación en SANTA COLUMBA DE CORDEIRO. CEMITERIO: parroquial DE SANTA COLUMBA DE CORDEIRO. TANATORIO MUNICIPAL DE CORDEIRO, SALA Nº 1.
Vilarello, 8 de outubro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas