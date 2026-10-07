José Manuel Sampedro Rivas

Falleció el día 5 de octubre de 2026, a los 69 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio y funeral, así como a quienes, de una u otra forma, les hicieron llegar sus condolencias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Capilla ardiente: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, Sala nº 6

Aguiño, 7 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín