José Manuel Rey Picallo

Falleció el día 6 de octubre de 2026, a los 80 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy miércoles, día 7 de octubre, a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

Manle (Santa Cristina), 7 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín