José Luis Lorenzo Abeijón
Falleció el día 4 de octubre de 2026, a los 77 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy miércoles, día 7 de octubre, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Tallara. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 3.
Tállara (Lousame), 7 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín