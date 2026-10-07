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Diario de Arousa

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Francisca Rey Martínez

Falleció el 5 de octubre de 2026, a los 96 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración e informa de que sus restos mortales serán incinerados en Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 2.

Ribeira, 7 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín