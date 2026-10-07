Deborah Treviño Marina

Falleció el día 6 de octubre de 2026, a los 83 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Funeral: hoy miércoles día 7 de octubre a las siete y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Martín de Noia. Incineración: Tanatorio Crematorio de Augalevada; en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Capilla ardiente: Tanatorio de Noia, Sala nº 1.

Noia, 7 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín