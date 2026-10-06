Serafín Resúa González

Falleció el 5 de octubre de 2026 a los 81 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Funeral: El martes día 6 de octubre a las cinco y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Macenda. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.Capilla ardiente: Tanatorio de Botro, Sala nº 3.

Lugar Moimenta (Boiro), 6 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín