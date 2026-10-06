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Diario de Arousa

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Pasamento de Francisco Lema Abeijón

Faleceu o día 5 de outubro de 2026, aos 61 anos de idade

 l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración pola súa alma. Funeral: Martes día 6 de outubro ás doce da mañá na igrexa parroquial de Santa María de Nebra. Enterro: Cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Capela ardente: Pompas de Porto do Son, Sala nº 3

Lugar Nebra, 6 de octubre de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín