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Diario de Arousa

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María José Domínguez Rego

Falleció el 5 de octubre de 2026, a los 58 años de edad

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración e informa que sus restos mortales, serán incinerados el martes día 6 de octubre a la una y media del mediodía en Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 3.

Pobra do Caramiñal, 6 de octubre de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín