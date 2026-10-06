María José Domínguez Rego

Falleció el 5 de octubre de 2026, a los 58 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración e informa que sus restos mortales, serán incinerados el martes día 6 de octubre a la una y media del mediodía en Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 3.

Pobra do Caramiñal, 6 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín