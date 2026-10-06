Manuel Viña García

(“Guardia Civil retirado” “VIudo de Elvira Blanco González”)

Falleció anteayer, a los 98 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio: Hoy martes a las seis menos cuarto de la tarde. Funeral y sepelio: Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio (nuevo) parroquiales de Santa María de Torás. Capilla ardiente: Tanatorio de Laracha, Sala nº 2.

A Laracha, 6 de octubre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños