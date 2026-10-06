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Diario de Arousa

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Juan José Argibay García

Falleció el 5 de octubre de 2026, a los 71 años de edad

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: Martes, día 6 de octubre, a las seis y cuarto de la tarde en el cementerio parroquial O Bo Pastor de Castiñeiras. Funeral: a las siete de la tarde en la iglesia parroquial Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.

Ribeira, 6 de octubre de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín