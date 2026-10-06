Juan José Argibay García
Falleció el 5 de octubre de 2026, a los 71 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Entierro: Martes, día 6 de octubre, a las seis y cuarto de la tarde en el cementerio parroquial O Bo Pastor de Castiñeiras. Funeral: a las siete de la tarde en la iglesia parroquial Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.
Ribeira, 6 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín