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Diario de Arousa

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Joaquín Hermo Sánchez

(“Joaquín de Lejres Graso”) 

Finou o día 4 de outubro de 2026, aos 91 anos de idade

 l D.E.P. l

A súa muller, Matilde Casais España; sobriños, Fernando e Marta Hermo Romano; irmás, Consuelo e Manuela Hermo Sánchez; irmáns políticos, demais sobriños curmáns e demais familia. 

DAN as máis expresivas grazas a todas aquelas persoas que dunha forma ou doutra testemuñaron as súas condolencias e agradece as mostras de cariño recibidas pola asistencia no día de onte luns día 5 de outubro á condución dos restos mortais dende o tanatorio á igrexa parroquial de San Cristobal de Abanqueiro onde se celebrou o funeral de corpo presente. Capilla ardiente: Tanatorio Santa Eulalia de Boiro, Sala nº 2.

Graso (Boiro), 6 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres Europeas