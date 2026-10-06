Joaquín Hermo Sánchez
(“Joaquín de Lejres Graso”)
Finou o día 4 de outubro de 2026, aos 91 anos de idade
l D.E.P. l
A súa muller, Matilde Casais España; sobriños, Fernando e Marta Hermo Romano; irmás, Consuelo e Manuela Hermo Sánchez; irmáns políticos, demais sobriños curmáns e demais familia.
DAN as máis expresivas grazas a todas aquelas persoas que dunha forma ou doutra testemuñaron as súas condolencias e agradece as mostras de cariño recibidas pola asistencia no día de onte luns día 5 de outubro á condución dos restos mortais dende o tanatorio á igrexa parroquial de San Cristobal de Abanqueiro onde se celebrou o funeral de corpo presente. Capilla ardiente: Tanatorio Santa Eulalia de Boiro, Sala nº 2.
Graso (Boiro), 6 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres Europeas