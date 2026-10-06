Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Francisco Ces Hernández

Falleció en Alemania el día 27 de septiembre de 2026, a los 85 años de edad

l D.E.P. l

Sus hermanos, José (†), Manuel (†), María (ausente), Eduardo (†), Salvador y demás familia. 

FUNERAL: Martes día 6 de octubre a las seis de la tarde. IGLESIA: Parroquial del Divino Salvador de Taragoña. CEMENTERIO: Parroquial del Divino Salvador de Taragoña. Velación en la Iglesia del Divino Salvador de Taragoña a partir de las cuatro de la tarde del día 6 de octubre.

Cartomil (Taragoña), 6 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres Europeas