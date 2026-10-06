Francisco Ces Hernández

Falleció en Alemania el día 27 de septiembre de 2026, a los 85 años de edad

l D.E.P. l

Sus hermanos, José (†), Manuel (†), María (ausente), Eduardo (†), Salvador y demás familia.

FUNERAL: Martes día 6 de octubre a las seis de la tarde. IGLESIA: Parroquial del Divino Salvador de Taragoña. CEMENTERIO: Parroquial del Divino Salvador de Taragoña. Velación en la Iglesia del Divino Salvador de Taragoña a partir de las cuatro de la tarde del día 6 de octubre.

Cartomil (Taragoña), 6 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres Europeas