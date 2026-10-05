Luis Antonio Méndez Lires
Falleció el día 3 de octubre de 2026, a los 51 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El lunes día 5 de octubre a las cinco y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Cristina. Incineración: Tanatorio Crematorio de Augalevada; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
Santa Cristina (Noia), 5 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín