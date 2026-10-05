Celina Mariño Pena

(Viuda de Manuel Villalustre Buceta)

Falleció el día 3 de octubre de 2026, a los 95 años de edad

l D.E.P. l

Hijos: Carmen y Manuel Villalustre Mariño. Hijos políticos: Manuel García y Beatriz Fernández. Nietos: Víctor, Beatriz, Tania y Jorge (†). Bisnieto: Roque. Hermanos: José (†), Juanito (†) y Carmen (†). Sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por su alma. HOGAR FUNERARIO: Tanatorio de Arosa. Sala nº 1. Salida: Domingo día 4, a las SIETE de la tarde. Funeral: A CONTINUACIÓN. Iglesia: Parroquial de Santa María de Godos. Cementerio: Parroquial de Santa María de Godos. NOTA: Saldrá un autobús a las 18:30 del Bar Mimosa (Godos), pasando por Volta da Pedra, Tanatorio, Iglesia y retorno.

Godos, 5 de octubre de 2026 Funeraria Alianza Nicolo