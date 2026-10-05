A familia de Florinda Bravo Rey
Falecida o día 3 de outubro de 2026, aos 103 anos de idade
l D.E.P. l
QUERE expresar o seu máis sincero agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de funeral e enterro, así como a quen dunha ou outra forma lles transmitiron as súas condolencias. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 1.
Rianxo, 5 de outubro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín