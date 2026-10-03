Primer aniversario Julián Ares Mayo

Falleció el día 29 de septiembre de 2025, a los 35 años de edad

l D.E.P. l

Sus padres, Modesto Ares Romero y Marina Mayo Castro; hermanos, Laura y Sergio Ares Mayo; hermanos políticos, Andrés Eiras y Tania Parada; sobrinos, Manuel y Enzo; tíos, José Luis y Manuel Ares Romero; José, Manuel, Jesús, Concha y Carmen Mayo Castro; tíos políticos, Mª Elena Galbán (†), Lourdes Tubío, Dolores Calvo, Fina Vidal, María Agrafojo, Agustín Lavandeira y José Hermida; ahijada, Leire; primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO, que se celebrará el SÁBADO día 3 de OCTUBRE a las ONCE DE LA MAÑANA, en la iglesia parroquial de SAN JULIÁN DE LAÍÑO, favores por los cuales les anticipan gracias.

Rueiro (Tarrío), 3 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas