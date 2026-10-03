Julio Martínez Millán
Falleció el 1 de octubre de 2026, a los 99 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Incineración: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás. Funeral de cenizas: El sábado, día 3 de octubre, a la una del mediodía en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.
Ribeira, 3 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín